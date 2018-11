Informe de la Gremial de Abogados sobre los presos anarquistas

"El Gobierno y el Ministerio de Seguridad siguen elevando el nivel de violencia, armando causas y engarronando gente", afirman desde la organización de abogados y abogadas. Compartimos el informe

EL GOBIERNO Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD SIGUEN ELEVANDO EL NIVEL DE VIOLENCIA ARMANDO CAUSAS Y ENGARRONANDO GENTE

Como dijimos hubo tres detenidos en operaciones de grupos o sectores anarquistas. Uno fue un intento de dañar la tumba del Jefe de Policía Federal y despiadado asesino de obreros Coronel Ramón Falcón. Otro fue un explosivo (al parecer de escaso poder) tirado debajo del coche del Juez Federal Bonadio, el Juez que en el 2004 imputó, fraguó causa y encarceló a los comandantes Montoneros sobrevivientes, incorporando judicialmente por primera vez la Teoría de los dos demonios. El mismo juez que no dejó perrerías por hacer contra los presos del 14/12/2018. Causas ambas que murieron en los Tribunales Superiores.



Como decimos hubo detenidos supuestamente involucrados en los hechos. Pero el Ministerio de Seguridad y el Gobierno Nacional elevan más y más el nivel de violencia, haciendo de los hechos una cuestión de Estado y obviamente como o esperábamos de Seguridad Nacional.



Allanaron clubes de barrio y bibliotecas que son un ejemplo de trabajo social; allanaron conventillos y se llevaron gente pobre y trabajadora. El Gobierno y sus Tribunales no pueden aún establecer acusaciones concretas y responsabilidades específicas acerca de estas detenciones. Sólo tienen hechos, ni siquiera tienen calificaciones o carátulas.



Pusimos un equipo de cuatro abogadas/os para atender tantos imputados.



Una joven en tratamiento psiquiátrico puso en aprietos al Secretario del Juzgado al preguntarle la calificación de los hechos: "decime el título de lo que se me acusa», le preguntó, -«que delitos son todo lo que se me lee que hice????».



El funcionario juficial debió reconocerle titubeante que «aun no tenían» calificación (o carátula). Y por eso, habiendo ya transcurrido varios días ACUSAN A TODOS DE TODO, se llevan once personas de un Conventillo sin la mínima idea, sin fundamento ni argumento.



Una simple vecina, un hombre que llegó a Buenos Aires desde el Chaco después de años sin estar. Una madre con cinco hijos que consiguió un lugarcito en el Conventillo. Una piba en tratamiento psiquiátrico y su bebé. Y por supuesto jóvenes anarquistas ya que en ese lugar funcionaba un Ateneo. Todo lo que olía a Anarquista lo alcanzaron y el algunos lugares detuvieron gente. A lo loco, al voleo, armando causas. Secuestrando cajas de herramientas de trabajo de habitantes. Detuvieron a un viejo ex preso Montonero porque su dirección figuraba en el DNI de su sobrino detenido en los hechos. A todos los acusan de ser una Orga que produjo los dos hechos de Recoleta y Bonadio.



Reiteramos que no nos quejamos, ni vemos que se quejen quienes fueron detenidos en los hechos, saben que su situación no es fácil.

Aún así los defenderemos con todo lo que tenemos. Todos conocemos las reglas del juego. Pero el nivel de violencia y arbitrariedad policial y judicial lo está imponiendo el Gobierno cada vez más y más. Engarronando gente, armando causas, plantando pruebas.



La Gremial de Abogados y Abogadas les dará una paliza en las instancias judiciales que se vayan sucediendo. Incluso con sus propias leyes, que son impotentes ante tanta arbitrariedad.

Eduardo Soares, abogado integrante de La Gremial